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KKTC'de yolcunun valizinde 22 kilogram uyuşturucu madde bulundu

KKTC'de Lefkoşa Ercan Havalimanı'nda bir yolcunun valizinde 22 kilogram uyuşturucu madde bulundu.

05.10.2019 13:31KKTC'de yolcunun valizinde 22 kilogram uyuşturucu madde bulundu
KKTC'de Lefkoşa Ercan Havalimanı'nda bir yolcunun valizinde 22 kilogram uyuşturucu madde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Lefkoşa Ercan Havalimanı'nda sabah saatlerinde gümrük memurlarının dikkati sayesinde 51 yaşındaki Rus uyruklu bir yolcunun bavulunda 22 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Polis, saat 02: 15 sularında Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yapmak istediği sırada gümrük memuru tarafından piyasa değeri 4 milyon TL değerinde 22 kilogram uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı İgor Yusin'in mahkemeye çıkarıldığını açıkladı. Suçlamaları kabul etmeyen Yusin, valiz içerisinde ne olduğunu bilmediğini söyledi. Lefkoşa kaza mahkemesi, İgor Yusin'in soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına hükmetti.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - LEFKOŞA

Ercan Havalimanı, Kıbrıs, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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