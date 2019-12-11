Haberler » Güncel » KKTC'de 'yüksek ezan sesi' davasına ret - Haber

KKTC'de "yüksek ezan sesi" davasına ret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Lefke bölgesinde ezan sesinin yüksek ve rahatsızlığa neden olduğu iddiasıyla 2015'te açılan dava mahkeme tarafından reddedildi.

11.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:16KKTC'de
Kuzey Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bölgesinde ezan sesinin yüksek ve rahatsızlığa neden olduğu iddiasıyla 2015'te açılan dava mahkeme tarafından reddedildi.
KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay, yaptığı yazılı açıklamada, Lefke bölgesindeki camilerde okutulan ezan sesinin yüksek ve rahatsız edici olduğu iddiasıyla Lefke Kaza Mahkemesinde açılan davanın reddedildiğini duyurdu.
Davanın, Vakıflar Örgütü, Din İşleri Başkanlığı ve kendisi lehine sonuçlandığını belirten Atalay, mahkemenin kararında, ezan sesinin "kamuda rahatsızlık yaratmadığı" ve "özel rahatsızlık sebebi sayılmasının mümkün olmadığı" yönünde bulgular bulunduğunu aktardı.
Mahkeme sabah ezanının okunmasını yasaklamıştı
Lefke'de, Feza Güzeloğlu isimli avukat, 2015'te hoparlörden okunan sabah ezanının rahatsızlık verdiği gerekçesiyle Güzelyurt Kaza Mahkemesine başvurmuştu.
Mahkeme, verdiği ara kararla Lefke'de bulunan Şeyh Nazım Camisi (Orta Cami), Pir Paşa Camisi ve Aşağı Cami'de sabah ezanının ve Arapça duaların hoparlörle okunmasını yasaklamıştı.

Kıbrıs, Lefke, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:21 Didim ve Kuşadası'nda sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Haber
18:20 ABD Ankara Büyükelçisi Satterfiald, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti - Haber
18:20 Yaralı taşıyan ambulansa kaza yaptı: 7 yaralı - Haber
18:20 Yem fabrikasında patlama 3 işçi yaralı - Haber
18:20 Muğla chp, istifa eden ünlü oyuncudan, ihraç istemiyle savunma istemiş - Haber
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Haber
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Haber
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Haber
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Haber
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Haber
11.12.2019 18:22:15