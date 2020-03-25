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KKTC'de yüksek memur maaşlarında kesintiye gidilecek

Başbakan Ersin Tatar, üç aylık bir süre için tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 5 bin lira üzerindeki maaşlarda yüzde 25 kesinti yapılacağını, en yüksek maaşın 8 bin 500 lirayı geçmeyeceğini duyurdu

25.03.2020 23:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:02
KKTC'de yüksek memur maaşlarında kesintiye gidilecek
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı alınan "Toplumsal Dayanışma için Birinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi" isimli ekonomik tedbir paketini açıkladı.

Başbakan Tatar, Bakanlar Kurulunun ardından düzenlenen basın toplantısında, Covid-19 tehdidiyle mücadelede kullanılmak üzere diğer bütçe ödeneklerinden tasarruf edileceğini ve 30 milyon liralık kaynak sağlanacağını bildirdi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Ersin Tatar, Kıbrıs, Tatar, Dünya

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