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KKTC'de Yunan savaş uçakları tahriki

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sabah saatlerinde 3 yunan uçağının hava sahalarını ihlal ettiğini duyurdu.

17.10.2019 23:49KKTC'de Yunan savaş uçakları tahriki
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sabah saatlerinde 3 yunan uçağının hava sahalarını ihlal ettiğini duyurdu.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gün içerisinde 3 yunan uçağının hava sahalarını ihlal ettiğini duyurdu. Özersay, "Bugün sabah saatlerinde üç Yunan savaş uçağı hava sahamızı ihlal etmiştir. Bahse konu savaş uçakları Girit'ten kalkarak Akıncılar köyünün üzerinden alçak uçuş yapmak suretiyle hava sahamıza girmiştir. Savaş uçakları kısa süre sonra Girit'teki üsse dönmüştür. Bu provokatif eylem konusunda protesto da dahil gerekli girişimleri yaptık. Bu tür yaklaşımların bölgedeki istikrarı tehlikeye atacağını herkesin bilmesi ve sorumlu davranması gerekir" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA

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