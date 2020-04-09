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KKTC'deki kader mahkumları maske üretimine başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Merkezi Cezaevi'ndeki mahkumlar koronavirüs (covid-19) salgınına karşı maske üretmeye başladı.

09.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:53
KKTC'deki kader mahkumları maske üretimine başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Merkezi Cezaevi'ndeki mahkumlar koronavirüs (covid-19) salgınına karşı maske üretmeye başladı. Üretilen maskerlerin talep eden kurumlara, belediyelere ve ihtiyaç duyulan alanlara dağıtılacağı açıklandı.

Tutuklu ve mahkumların maske üretmesiyle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, "İçinden geçtiğimiz zor dönemde toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri de Merkezi Cezaevi'ndeki mahkum ve tutuklu kişilerin ortaya koyduğu katkıdır. Tutuklu ve mahkumlarımız, halkımızın en önemli ihtiyaçlardan biri olan koruyucu maske sıkıntısının giderilmesi için cezaevi atölyelerimizde gönüllü olarak emeklerini ortaya koyarak, koruyucu maske üretimine başlamışlardır" dedi.

BAKAN'DAN TEŞEKKÜR

Üretilen maskerlerin, talep eden kurumlara, belediyelere ve ihtiyaç duyulan alanlara dağıtılacağını belirten Bakan Baybars, "koronavirüse karşı verilen mücadelede, aldıkları sorumluluk, ortaya koydukları dayanışma ruhu ve emekleri için cezaevindeki tüm insanlarımıza şahsım ve bakanlığım adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Dünya
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