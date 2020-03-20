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KKTC'deki limanlarda 'koronavirüs' yığılması

KKTC'deki limanlarda 'koronavirüs' yığılmasıSefa KARAHASANLEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) koronavirüs (Covid-19) nedeniyle adeta boşaldı.

20.03.2020 14:07 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:12
KKTC'deki limanlarda 'koronavirüs' yığılması
Sefa KARAHASANLEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) koronavirüs (Covid-19) nedeniyle adeta boşaldı. Hava ve deniz yollarıyla ülkeden bir haftada yaklaşık 16 bin kişi çıkış yaparken, sadece bin 603 kişi ülkeye geldi. KKTC'de Girne Limanı'ndan çıkışlar nedeniyle aşırı yığılmalar oldu.
KKTC'de geçtiğimiz hafta bir Alman turistte koronavirüs çıkmasının ardından ülke adeta ıssız bir ülkeye döndü. Hem üniversitelerin hem de otellerin kapatılmasının ardından ülkeden çıkışlar hızlandı. Ülkeye sadece havaalanından günlük giriş ortalama 5 bin civarındayken, bir haftada havaalanından ülkeye giriş yapan sayısı bin 323 kişide kaldı.
KKTC Ercan Havaalanı'ndan bir haftada 12 bin 439 kişi çıkış yaptı. Buna karşın giriş yapan sayısı 3 bin 14'te kaldı. KKTC Limanlarından Ada'ya giriş yapan sayısı ise bir haftada 280'de oldu. Limanlardan çıkış yapan sayısı ise 3 bin 14 oldu.
YIĞILMALAR OLDU
KKTC'de Girne Limanı'ndan çıkışlar nedeniyle aşırı yığılmalar oldu. Türkiye'ye giden çalışanlar ve öğrenciler, yaşanan kabalık nedeniyle tepki gösterdi. Zaman zaman görevli polisler ile ülkeden çıkış yapanlar arasında atışmalar oldu. KKTC'den çıkış yapan insanlar, 'sağlıksız bir ortamda yolculuk yapmak zorunda kaldıkları, hiç bir yetkiliyi göremedikleri' eleştirisini yaptı.
GÖRÜNTÜ
Limandan kalabalık görüntüleri
Yolcuların açıklamaları
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
KKTC’deki limanlarda ’koronavirüs’ yığılması

Kaynak: DHA

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KKTC'deki limanlarda 'koronavirüs' yığılması
Etiketler : Güncel

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