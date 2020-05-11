Haber, Son Dakika, Haberler

KKTC'deki son Kovid-19 hastası da taburcu edildi (2)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tedavi süreci tamamlanan 83 yaşındaki son yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası Zekai Gece taburcu edildi.

11.05.2020 21:27 | Son Güncelleme: 11.05.2020 21:30
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tedavi süreci tamamlanan 83 yaşındaki son yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası Zekai Gece taburcu edildi.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi sona eren Gece, sağlık çalışanlarının alkışları arasında KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin de katılımıyla uğurlandı.
Başbakan Tatar, KKTC'de Kovid-19 sürecinin başarıyla yönetildiğini belirterek, özellikle bu süreçte büyük emek veren sağlık çalışanlarına teşekkürler etti.
Kovid-19 mücadelesini başından bu yana sıkı takip ettiklerini vurgulayan Tatar, "Hepimiz iyi çalıştık. KKTC adına güzel bir iş çıkardık. İki ay sonra son vaka taburcu oluyor. Bu, KKTC'nin bir başarısıdır. KKTC, büyük bir sınav vermiştir, bu sınavı başarıyla yönettik." ifadesini kullandı.
Tatar, yapılacak düzenlemelerle normalleşme sürecinin en iyi şekilde hayata geçirilebilmesinin önemine dikkati çekerek, hastanelerdeki yatak kapasitesinin artırılması ve sağlık altyapısının güçlendirilmesi için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.
İzole edilmiş KKTC'de Kovid-19 vakasının hemen hemen bittiğine işaret eden Tatar, şöyle devam etti:
"Rehavete kapılmamamız gerek, temkinli olmak lazım. Mesafeyi korumalıyız ve maskelerimizi takmalıyız. Bunların hayatımızın bir parçası olması lazım. KKTC, bu süreci başarıyla yürütmüştür, inşallah Türkiye de başarılarını devam ettirecektir. İnşallah en yakın zamanda virüsün bizi terk etmesiyle normal yaşama dönmüş olacağız."
Tatar, bu mücadelede büyük emek veren ve halkı bilgilendiren basın mensuplarına da teşekkür etti.
"Son vakayı da taburcu etmiş bulunmaktayız"
Bakan Pilli, KKTC halkının sağlık çalışanlarına minnettar olduğunu belirterek, hem kendi hem de KKTC halkı adına onlara teşekkürlerini iletti.
KKTC'de 10 Mart'ta ilk vakanın çıktığı günden bu yana çok başarılı bir çalışma dönemi geçirdiklerinin altını çizen Pilli, "Halkımızın kurallara uyması ve sağlık çalışanlarımızın başarısı sayesinde bu günlere geldik. Son vakayı da taburcu etmiş bulunmaktayız. Ne kadar da KKTC'yi tanımasalar da biz, KKTC olarak varlığımızı göstermiş oluyoruz." diye konuştu.
Pilli, bugün 1007 test yapıldığı, pozitif vakanın tespit edilmediği ve ülkede 24 gündür pozitif Kovid-19 vakası görülmediği bilgisini paylaştı.
Taburcu olan Gece ise "Rabbime bana bu günleri gösterdiği için dua ediyorum." dedi. KKTC’deki son Kovid-19 hastası da taburcu edildi (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Haber
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Haber
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı’dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Haber
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
CHP’nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca’ya büyük destek çıktı Haber
CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca'ya büyük destek çıktı
Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa’da manşet oldu Haber
Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu
Haberler››Güncel››KKTC'deki son Kovid-19 hastası da taburcu edildi (2) - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:25: Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken sözler: 400 bin kişi aramızda dolaşıyor - Haber 22:22: Tunus'ta iki ay sonra açılan mağazalar yoğun ilgi gördü - Haber 22:21: Öğretmenlerden Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek - Haber 22:20: Türkiye Varlık Fonu'ndan kamu bankalarının sermayelerine ilişkin açıklama - Haber 22:20: Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları'ndan kan bağışı kampanyası - Haber 21:51: Son Dakika: Üniversitelerde dönem sonu sınavları, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler yapılacak - Haber 21:24: Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı - Magazin 19:10: CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca'ya büyük destek çıktı - Haberler 09:09: Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi - Magazin