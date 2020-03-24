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KKTC'deki STK'lerden Rum kesimindeki yabancı öğrencilere yardım

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyetlerini sürdüren sivil toplum kuruluşları (STK), Kıbrıs Rum kesiminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle zor durumda olan ve destek bulamayan uluslararası öğrencilere yardım ediyor.

24.03.2020 22:58 | Son Güncelleme: 24.03.2020 22:58
KKTC'deki STK'lerden Rum kesimindeki yabancı öğrencilere yardım

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyetlerini sürdüren sivil toplum kuruluşları (STK), Kıbrıs Rum kesiminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle zor durumda olan ve destek bulamayan uluslararası öğrencilere yardım ediyor.

Kıbrıs Uluslararası Öğrenci Derneği (CISA) yetkililerden alınan bilgiye göre, KKTC ve Rum kesiminde Kovid-19'a karşı alınan tedbirler artarken, öğrenciler bu zor şartlarda hayatını sürdürmeye çalışıyor.

KKTC'deki yabancı öğrenciler, duyarlı vatandaşların ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin (EVKAF) desteklediği öğrenci birlikleri aracılığıyla gıda ve tıbbi yardımlara ulaşabilirken, Rum kesiminde alınan tedbirler uluslararası öğrencileri kapsamıyor.

Rum kesimindeki öğrenciler, bu nedenle, KKTC'de bazı öğrenci birliklerinin yaptığı yardımları öğrenerek, gıda ve tıbbi yardımlardan yararlanmak için ilgili kurumlarla iletişime geçti.

CISA, aldığı talep doğrultusunda Rum kesiminde yaşayan öğrencilere bir Kıbrıs Türkü vasıtasıyla erzak yolladı.

Yapılan yardım karşısında teşekkür mesajları yollayan yabancı öğrenciler, Rum tarafında yardım yapan kuruluş bulamadıklarını kaydetti. Bir öğrenci ise mesajında, "Bugün Tanrı ile buluşmuş gibi hissediyorum." ifadesini kullandı.

Mültecilere yardım

Öte yandan, CISA ve KKTC Engelliler Dayanışma Derneği, cumartesi günü KKTC kıyılarındaki bir teknede yan yattığı sırada kurtarılan Suriye uyruklu 175 sığınmacıya da yardım etti.

Dernekler, acil ihtiyaçlar ve tıbbi malzemelerin yanı sıra mültecilere Arapça-Türkçe tercümanlık konusunda da destek oldu.

KKTC Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) da 22 Mart'ta KKTC'de yükseköğrenim gören ve Kovid-19 nedeniyle yurt ve evlerinde zaman geçiren Türk dünyasından gelen öğrencilere yardım paketi dağıttı.

Rum kesiminde 8 yeni vaka

Bu arada, Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs sebebiyle bugün iki kişi daha hayatını kaybederken, 8 yeni vaka tespit edildi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum kesiminde Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e ulaşırken, toplam vaka sayısı da 124'e yükseldi.

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Kaynak: AA

Etiketler : Kıbrıs, Güncel

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