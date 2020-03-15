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KKTC'deki turistler, kiralanan uçaklarla ülkelerine gönderilecek

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm Bakanı Ünal Üstel, ülkede bulunan tüm turistlerin özel uçaklarla ülkelerine gönderileceğini açıkladı.

15.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:37
KKTC'deki turistler, kiralanan uçaklarla ülkelerine gönderilecek

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm Bakanı Ünal Üstel, ülkede bulunan tüm turistlerin özel uçaklarla ülkelerine gönderileceğini açıkladı.

Bakan Üstel, "Ülkede bulunan turistler için yeterli sayıda uçak kiralandı. 16 Mart Pazartesi akşamına kadar tüm turistler ülkelerine gönderilecek" dedi. Gazimağusa'da karantina altında olan ve otelde kalan 750 turist için de adımlar atıldığını ifade eden Üstel, "Girişimlerimiz sonucunda, otelde bekletilen turistlerin sabah, öğlen ve akşam olmak üzere tüm öğünlerinin özel bir şirket tarafından karşılanması, buna ek olarak içecek ve ara öğün ihtiyaçlarının da karşılanabilmesi sağlanmıştır" dedi.Üstel açıklamasında, "Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak, otelde gözetim altında bekletilen otel müşterilerinin, gerek Sağlık Bakanlığı yetkilileri, gerekse de otel üst yönetimi ile sürekli istişare içerisinde olduğumuzu, doktor ve hemşire hizmetlerinin aksaksız sürdürüldüğünü kamuoyuyla paylaşırız" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Ünal Üstel, Kıbrıs, Dünya

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