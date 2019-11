KKTC'den Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek

Suriye'de devam eden Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) özel bir hastane ve özel bir üniversitenin çalışanları, topladıkları yardımı Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri'ye takdim etti.Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı başarı ile devam ederken KKTC'den Mehmetçiğe anlamlı bir destek geldi.Özel bir hastane ile özel bir üniversitenin çalışanları, harekata katılan askerler için yardım kampanyası düzenledi ve toplanan yardımı Büyükelçi Başçeri'ye teslim etti.Büyükelçi Başçeri de toplanan yardımı Milli İradeye Saygı Platformu ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfına iletilmek üzere Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sezai Öztürk'e verdi.Desteğin son derece önemli olduğuna dikkati çeken Başçeri, "Yüzü her zaman Anadolu'ya dönük olan Kıbrıs Türkü'nün, TSK'nin Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'de yapmış olduğu terörle mücadele ve sınırımızın terör unsurlarından arındırılmasına yönelik mücadeleyi en iyi anlayanın var olma mücadelesi veren Kıbrıs Türkü olduğunu biliyorum." dedi.Başçeri, Kıbrıs Türkü'nün bu anlayışla TSK'ye destek veriyor olmasının kendileri açısından kıymetli olduğunu belirterek "Hem Kamiloğlu Hastanesinin hem de Yakın Doğu Üniversitesinin aracılığımızla TSK'ye teslim edeceği bu değerli katkı ve sağlık çalışanları ve doktorlar olarak her türlü görevi almaya hazır olduğunuza yönelik iradeniz, beyanınız bizim için çok kıymetli." diye konuştu.KKTC Milli İradeye Saygı Platformunun da ayrı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına katkı yaptığını kaydeden Başçeri, bunun için de teşekkür ederek her bir ferdin her bir kuruşunun çok kıymetli olduğunu vurguladı."Harekatın maksadı terör koridorunun yok edilmesidir"Tümgeneral Öztürk, toplanan yardım için teşekkür ederek TSK'nin Barış Pınarı Harekatı'nı uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkını kullanarak icra ettiğini söyledi.Öztürk, "Harekatın maksadı terör koridorunun yok edilmesidir. Özellikle sivillerin zarar görmemesi için hassas planlamalar yapılmıştır ve harekat başarıyla devam etmektedir. Bu vesileyle uluslararası hukuka uygun olarak gerçekleştirilen bu harekata verdiğiniz bu destek bizim için çok anlamlıdır." ifadelerini kullandı.