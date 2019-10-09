Haberler » Güncel » KKTC'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

KKTC'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak, "Kıbrıs Türk halkı, daima olduğu gibi Türkiye'mizin yanındadır.

09.10.2019 18:38KKTC'den Barış Pınarı Harekatı'na destek
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak, "Kıbrıs Türk halkı, daima olduğu gibi Türkiye'mizin yanındadır. Dualarımız Mehmetçiğimiz ve ordumuz içindir." dedi.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Tatar, KKTC olarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini ve Türkiye'nin yanında yer aldıklarını ifade etti.
Tatar, Türkiye'nin, kendisine ve dünya barışına yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak ve Suriye'de güvenli bölge oluşturmak amacıyla Barış Pınarı Harekatı'na başladığını kaydederek, "Kıbrıs Türk halkı, daima olduğu gibi Türkiye'mizin yanındadır. Dualarımız Mehmetçiğimiz ve ordumuz içindir. Biz başarılı olunacağından Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanarak bölgeye barışın getirileceğinden eminiz. Allah Türkiye'mizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Kıbrıs, Tatar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:28 - Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu
21:27 Türkiye hakekatı başlattı ABD'li ve YPG'li komutanlar toplantı yaptı
21:26 Adıyaman'da uyuşturucu operasyonları
21:26 - Tayland'da şelalede boğulan 5 fil daha bulundu
21:26 Bakan varank: uluslararası güç odaklarının dahil olduğu kirli tezgah var
21:26 İzmir bakan varank uluslararası güç odaklarının dahil olduğu kirli tezgah var
21:22 Isparta'da uyuşturucu operasyonları
9.10.2019 21:29:58