Haberler » Güncel » KKTC'den Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

KKTC'den Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna başlattığı harekata iliştin, "Kıbrıs Türk halkı daima olduğu gibi Türkiye'mizin yanındadır" dedi.

09.10.2019 18:11KKTC'den Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna başlattığı harekata iliştin, "Kıbrıs Türk halkı daima olduğu gibi Türkiye'mizin yanındadır" dedi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Anavatan Türkiye'nin kendisine ve dünya barışına yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak, Suriye'de güvenli bölge oluşturmak için düzenlediği 'Barış Pınarı' askeri harekatı başlamıştır. Kıbrıs Türk halkı daima olduğu gibi Türkiye'mizin yanındadır. Dualarımız Mehmetçiğimiz, ordumuz içindir. Biz başarılı olunacağından Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanarak bölgeye barışın getirileceğinden eminiz. Allah, Türkiye'mizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:38 YPG/PKK'dan Cerablus'taki sivillere saldırı
21:37 'YaşaTIR' kanser hastalarına umut için Adana'da
21:37 - Sudanlı yetimlerden Türkiye'ye dua
21:35 Bakan varank: uluslararası güç odaklarının dâhil olduğu kirli tezgah var (5)
21:35 İstanbul'da 'barış pınarı harekatı' için camilerde sela okundu
21:35 Bakan varank uluslararası güç odaklarının dâhil olduğu kirli tezgah var (5-ek)
21:34 Türkiye'den Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonuç bildirisine tepki
9.10.2019 21:39:35