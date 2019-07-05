KKTC'den gazilere milli mücadele madalyası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazileri 45 yıl sonra 'Milli Mücadele Madalyası ve Beratı' ile onurlandırdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Töreni'ne Kağıthane Belediyesi ev sahipliği yaptı. İstanbul Valiliği koordinasyonunda, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliğinde Kıbrıs gazileri için Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen törene; Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin,Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcıları Tahsin Kırtman ve Mihriban Arslanbüyük ile Kağıthane Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mengü Günenç katıldı.

İstanbul'da Kağıthane ve Sarıyer genelinde 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan toplam 100'e yakın Kıbrıs Gazisine madalya ve beratları törenle takdim edildi.

Törende konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; '' Bizim için ülkemiz ne ifade ediyorsa aynı duygu ve hassasiyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de gösteriyoruz. Benim için Kuzey Kıbrıs'ın ayrıca bir önemi var ki; o da üniversite yıllarımda bana kucak açmış olması. İnsanıyla, coğrafyasıyla gönlümde ayrı bir yeri olan Kuzey Kıbrıs adeta benim ikinci vatanım oldu. Üniversite yıllarımda Kuzey Kıbrıs'ı yakından tanıma fırsatım oldu. Hele ki 1974 Kıbrıs Harekatı'nın günümüze taşınan izlerini orada birebir gözlemledim. Siz kıymetli gazilerimizin kahramanlıklarına yakinen şahit oldum. 45 sene önce Kıbrıs'taki soydaşlarımızı korumak, onları zulümden kurtarma ve adaya barışı getirme adına çok önemli bir görevi devletimiz üstlendi. Sizler de bu mücadeleye canlarınız pahasına katıldınız. Sizlere minnettarız. Vatanı uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, yaralı gazilerimize acil şifalar diliyor, şükranlarımı sunuyorum.'' dedi.