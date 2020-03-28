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KKTC'den gelen 130 kişi Uşak'taki karantinaya alındı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Türkiye'ye gelen, çoğunluğu öğrenci 130 kişi, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinagözetim süreci için Uşak'taki Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

28.03.2020 00:39 | Son Güncelleme: 28.03.2020 00:41
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Türkiye'ye gelen, çoğunluğu öğrenci 130 kişi, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinagözetim süreci için Uşak 'taki Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ülkeye dönen vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na getirilerek karantinagözetim altına alındı. KKTC Ercan Havalimanı'ndan 130 yolcuyla kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, saat 21.00'de Uşak Havalimanı'na geldi. Uçakta ateşleri ölçülen yolcular, önceden izolasyonları yapılan otobüslere bindirilerek gözetim altında tutulacakları Latife Hanım Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'na getirildi. Yurttaki tek kişilik odalara yerleştirilen yolcuların, 14 günlük karantinanın ardından gidecekleri adreslere yönlendirileceği bildirildi.
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KKTC’den gelen 130 kişi Uşak’taki karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Latife Hanım, Uşak, Güncel

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KKTC'den gelen 130 kişi Uşak'taki karantinaya alındı

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