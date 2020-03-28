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KKTC'den gelen 141 kişi, Karaman'da karantinaya alındı

KKTC'den gelen 141 kişi, Karaman'da karantinaya alındı Karaman'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden getirilen aralarında öğrencilerinde bulunduğu 141 kişi gözlem altında tutulacakları Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

28.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:57
KKTC'den gelen 141 kişi, Karaman 'da karantinaya alındı
KARAMAN - Karaman'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden getirilen aralarında öğrencilerinde bulunduğu 141 kişi gözlem altında tutulacakları Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
KKTC'den feribotla Mersin Limanı'na getirilen aralarında öğrencilerinde bulunduğu 141 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında Karaman Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na getirildi. Özel kıyafetli görevlilerin öğrenci yurdu bahçesinde hazır bekletilmesi ile polisin güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Karantina için yurda yerleştirilen 141 kişi, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.
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KKTC’den gelen 141 kişi, Karaman’da karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Karaman, Kıbrıs, Genel

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KKTC'den gelen 141 kişi, Karaman'da karantinaya alındı

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