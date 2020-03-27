Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KKTC'den gelen 170 öğrenci ve şoför Niğde'de karantinaya alındı

KKTC'den gelen 170 öğrenci ve şoför Niğde'de karantinaya alındı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 6 otobüsle getirilen 170 öğrenci karantina için Niğde Ömer Halisdemir yurtlarına yerleştirildi.

27.03.2020 01:13 | Son Güncelleme: 27.03.2020 01:14
KKTC'den gelen 170 öğrenci ve şoför Niğde 'de karantinaya alındı
NİĞDE - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 6 otobüsle getirilen 170 öğrenci karantina için Niğde Ömer Halisdemir yurtlarına yerleştirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden getirilen 300 öğrenci ve 159 TIR şoförü karantina için yoğun güvenlik önlemleri altında çeşitli kentlere gönderildi.
İlk olarak feribotla Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki SEKA Limanı'na getirilen 300 Türk öğrenci ve 159 TIR şoförü sağlık muayenelerinin ardından karantinaya alınacakları illere gönderildi.
6 otobüsle yoğun güvenlik önlemi altında yola çıkan otobüslerde getirilen 170 öğrenci Niğde Ömer Halisdemir kampus alanında bulunan yurtlarına yerleştirildi
Öğrenciler 14 gün boyunca karantinada kaldıktan sonra aileleri ile bir araya gelecek.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
KKTC’den gelen 170 öğrenci ve şoför Niğde’de karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Niğde, Genel

Haberin Videosu :

KKTC'den gelen 170 öğrenci ve şoför Niğde'de karantinaya alındı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››KKTC'den gelen 170 öğrenci ve şoför Niğde'de karantinaya alındı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

01:42: Söke'de tır traktöre çarptı; 1 yaralı - Haberler 01:41: Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler 01:16: Otomobil deve sürüsünün arasına daldı: 4 deve telef oldu - Haberler 01:13: KKTC'den gelen 170 öğrenci ve şoför Niğde'de karantinaya alındı - Haberler 00:36: Isparta'da kamyonet motosiklete çarptı: 3 yaralı - Haberler 23:56: Koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar sanal gerçeklik videosu ile gözler önüne serildi - Haberler 23:48: İzmir'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü - Haberler 23:47: Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi 21:58: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi - Haberler 21:44: Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor - Haberler 21:00: Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı - Haberler 08:29: Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı