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KKTC'den gelen 190 öğrenci, Balıkesir'de karantinaya alındı

KKTC'den gelen 190 öğrenci, Balıkesir'de karantinaya alındı KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen 190 öğrenci, Edremit Koca Seyit Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından, koronavirüs tedbirleri kapsamında Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi'nde karantinaya alındı.

05.04.2020 10:21 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:21
KKTC'den gelen 190 öğrenci, Balıkesir'de karantinaya alındı

KKTC'den gelen 190 öğrenci, Balıkesir 'de karantinaya alındı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen 190 öğrenci, Edremit Koca Seyit Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından,  koronavirüs tedbirleri kapsamında Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi'nde karantinaya alındı.

KKTC'de okuyan 190 öğrenci havayoluyla Balıkesir'in Edremit ilçesine geldi. Kocaseyit Havalimanı'na inen uçaktaki 190 öğrenci, buradaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında polis ve jandarma eşliğinde 12 otobüsle Balıkesir'e götürüldü. Öğrenciler, Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi'nde karantinaya alındı.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, koronavirüs gözükmeyen, negatif çıkan öğrencilerin yurtlara alındığını belirterek, 14 gün karantinada kalıp daha sonra gitmelerine izin veriliyor. Balıkesir'e ilk gelen grup ama devamı gelebilir. Tüm hazırlıklarımız tamamladık, yeme içmelerini, temizliklerini biz sağlıyoruz. Tecrit ediyoruz. 14 gün boyunca sağlık kontrolleri devam edecek. Bu öğrencilerimiz virüs taşımadığı değerlendirilen testten geçmiş kişileri karantinaya alacağız. Yoksa, pozitif olursa onlar zaten sağlık kuruluşlarına gidiyorö dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Kıbrıs, Güncel
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