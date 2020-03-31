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KKTC'den gelen 332 kişi daha Karaman'da karantinaya alındı

Karaman'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 332 kişi daha gözlem altında tutulacakları yurda yerleştirildi.

31.03.2020 01:23 | Son Güncelleme: 31.03.2020 01:24
KKTC'den gelen 332 kişi daha Karaman'da karantinaya alındı
Karaman 'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 332 kişi daha gözlem altında tutulacakları yurda yerleştirildi.

KKTC'den feribotla Mersin Limanı'na getirilen aralarında öğrencilerinde bulunduğu 332 kişi, polis eşliğinde otobüslerle Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na getirildi. Burada polis ekipleri ve özel kıyafetli görevliler hazır bulundu. 28 Mart Cumartesi günü KKTC'den karantina altına alınmak üzere Karaman'a getirilen 141 kişiyle birlikte burada gözlem altına alınan kişi sayısı 473'e ulaşmış oldu. - KARAMAN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Karaman, Kıbrıs, Polis, Güncel
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