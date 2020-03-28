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KKTC'den gelen 450 kişi Niğde'de karantinaya alındı

KKTC'den gelen 450 kişi Niğde'de karantinaya alındı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 450 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirildi.

28.03.2020 04:01 | Son Güncelleme: 28.03.2020 04:02
KKTC'den gelen 450 kişi Niğde 'de karantinaya alındı
NİĞDE - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 450 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirildi.
KKTC'den gemiyle Silifke ilçesindeki SEKA Limanı'na getirilen 450 kişi, burada sağlık kontrolünden geçirildi.
Aralarında öğrencilerin de bulunduğu kafile, daha sonra polis eşliğinde 20 otobüse bindirilerek Niğde'ye getirildi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirilen 450 kişi, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.
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KKTC’den gelen 450 kişi Niğde’de karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kılıçarslan, Kıbrıs, Niğde, Genel

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KKTC'den gelen 450 kişi Niğde'de karantinaya alındı

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