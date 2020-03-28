KKTC'den gelen 450 kişi Niğde'deki yurtlara yerleştirildi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 450 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Sultan 1'inci Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirildi.

KKTC'den gemiyle Silifke ilçesindeki SEKA Limanı'na getirilen 450 kişi, burada sağlık kontrolünden geçirildi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu kafile, daha sonra polis eşliğinde 20 otobüse bindirilerek Niğde'ye getirildi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Sultan 1'inci Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirilen 450 kişi, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

Kaynak: DHA