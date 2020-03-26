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KKTC'den gelen öğrenci ve tır şoförleri karantina altına alındı

KKTC'den gelen öğrenci ve tır şoförleri karantina altına alındı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen 459 öğrenci ve tır şoförü korona virüsü tedbirleri kapsamında Adana, Hatay ve Niğde'de karantina altına alındı.

26.03.2020 22:13 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:14
KKTC'den gelen öğrenci ve tır şoförleri karantina altına alındı
MERSİN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen 459 öğrenci ve tır şoförü korona virüsü tedbirleri kapsamında Adana , Hatay ve Niğde 'de karantina altına alındı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen 459 kişi korona virüsü tedbirleri kapsamında Adana, Hatay ve Niğde'de karantina altına alındı. 300'ü öğrenci olmak üzere 159 tır şoförü toplam 459 kişiden 169'u Adana'ya, 120 kişinin Hatay'a ve 170 kişinin ise Niğde'de Yurtlara yerleştirileceği öğrenildi.
Tüm dünyada etkisini gösteren ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsü ile ilgili tedbirler uygulanmaya devam ediliyor. Akşam saatlerine doğru yoğun güvenlik önlemleri altında KKTC'den çıkan gemiler, akşam 21.00 sıralarında Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanına demir attı.
Burada da sıkı denetimlerle otobüslere bindirilen 459 kişi polis eskortları eşliğinde karayolu ile Adana, Hatay ve Niğde'ye gönderildi. 459 kişinin 14 gün boyunca tedbir amaçlı karantina altında kalacakları bildirildi.
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KKTC’den gelen öğrenci ve tır şoförleri karantina altına alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kıbrıs, Adana, Niğde, Genel

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KKTC'den gelen öğrenci ve tır şoförleri karantina altına alındı

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