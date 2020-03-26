KKTC'den gelen vatandaşlar İskenderun'da yurtlara yerleştirildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen aralarında öğrencilerinde bulunduğu 143 kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Hatay İskenderun ilçesindeki yurtlara yerleştirildi.
26.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:35
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen aralarında öğrencilerinde bulunduğu 143 kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Hatay İskenderun ilçesindeki yurtlara yerleştirildi.
Kıbrıs'tan deniz yoluyla Mersin'e ulaşan vatandaşlar burada yapılan ilk kontrollerin ardından ülkeye alındı.
Daha sonra otobüslere bindirilen aralarında öğrencilerinde yer aldığı 143 kişi, gözlem altında tutulacakları Hatay İskenderun ilçesine getirildi.
Geniş güvenlik önlemleri altında otobüslerden indirilen vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra yurtlara alındı.
Yine Kıbrıs'tan yurda dönüş yapan 120 kişinin daha kentteki yurda getirileceği bildirildi.
Kıbrıs'tan deniz yoluyla Mersin'e ulaşan vatandaşlar burada yapılan ilk kontrollerin ardından ülkeye alındı.
Daha sonra otobüslere bindirilen aralarında öğrencilerinde yer aldığı 143 kişi, gözlem altında tutulacakları Hatay İskenderun ilçesine getirildi.
Geniş güvenlik önlemleri altında otobüslerden indirilen vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra yurtlara alındı.
Yine Kıbrıs'tan yurda dönüş yapan 120 kişinin daha kentteki yurda getirileceği bildirildi.
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Kaynak: AA
Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İskenderun, Kıbrıs, Hatay, Güncel