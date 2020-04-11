KKTC'den gemiyle Mersin'e getirilen 509 asker, illerine gönderildi
MERSİN (İHA) – Türkiye'nin aldığı korona virüs salgını önlemleri çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) görev yapan 509 asker, gemiyle Mersin'e getirilerek, otobüslerle illerine gönderildi.
11.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:42
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'yi ve vatandaşları korona virüs (Kovid-19) salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla KKTC'den gelen Türk askerlerini taşıyan 2 geminin sabah saat 08.30 sıralarında Mersin Limanına ulaştığı bildirildi. Gemide bulunan 509 askerin, öğleden sonra saat 14.00 sıralarında 22 otobüsle çeşitli illere gitmek üzere ile Mersin'den ayrıldığı belirtildi. - MERSİN
Kaynak: İHA