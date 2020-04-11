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KKTC'den gemiyle Mersin'e getirilen 509 asker, illerine gönderildi

MERSİN (İHA) – Türkiye'nin aldığı korona virüs salgını önlemleri çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) görev yapan 509 asker, gemiyle Mersin'e getirilerek, otobüslerle illerine gönderildi.

11.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:42
KKTC'den gemiyle Mersin'e getirilen 509 asker, illerine gönderildi
MERSİN (İHA) – Türkiye 'nin aldığı korona virüs salgını önlemleri çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) görev yapan 509 asker, gemiyle Mersin 'e getirilerek, otobüslerle illerine gönderildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'yi ve vatandaşları korona virüs (Kovid-19) salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla KKTC'den gelen Türk askerlerini taşıyan 2 geminin sabah saat 08.30 sıralarında Mersin Limanına ulaştığı bildirildi. Gemide bulunan 509 askerin, öğleden sonra saat 14.00 sıralarında 22 otobüsle çeşitli illere gitmek üzere ile Mersin'den ayrıldığı belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Kıbrıs, Mersin, Güncel
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