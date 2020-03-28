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KKTC'den getirilen 130 kişi Uşak'ta karantinaya alındı

KKTC'den getirilen 130 kişi Uşak'ta karantinaya alındı Çoğunluğu öğrenci 130 kişilik grup geniş güvenlik önlemleri altında yurtlara yerleştirildi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden uçakla Uşak'a getirilen çoğu öğrenci olmak üzere içlerinde sivillerin de bulunduğu 130 kişi, korona virüs...

28.03.2020 00:25 | Son Güncelleme: 28.03.2020 00:27
KKTC'den getirilen 130 kişi Uşak 'ta karantinaya alındı
Çoğunluğu öğrenci 130 kişilik grup geniş güvenlik önlemleri altında yurtlara yerleştirildi
UŞAK - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden uçakla Uşak'a getirilen çoğu öğrenci olmak üzere içlerinde sivillerin de bulunduğu 130 kişi, korona virüs tedbirleri kapsamında geniş güvenlik önlemleri altında karantina altında tutulacakları Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurda yerleştirildi.
Türkiye'de üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programı kapsamında KKTC'ye giden öğrenciler, ülkeden havalanan uçakla akşam saatlerinde Uşak'a getirildi. Aralarında sivillerin de bulunduğu toplamda 130 kişi havalimanında sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, polis eşliğinde dezenfekte edilmiş otobüslerle KYK Latife Hanım Kız Yurdu'na götürüldü. Yurtlara girişlerinde ikinci kez sağlık kontrolünden geçen yolcular, kendilerine ayrılan özel odalara yerleştirildi. Tedbir amaçlı 14 gün boyunca yurtlarda karantina altında tutulacak yolcuların, daha sonra yapılacak kontrollerinin ardından evlerine gönderileceği belirtildi.
Virüs salgınına karşı polis ekipleri tarafından yurt çevresinde geniş önlemlerin alındığı görüldü.
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KKTC’den getirilen 130 kişi Uşak’ta karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Uşak, Genel

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KKTC'den getirilen 130 kişi Uşak'ta karantinaya alındı

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