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KKTC'den getirilen 141 kişi Karaman'a gönderildi

KKTC'den getirilen 141 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Karaman'a gönderildi.

28.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:54
KKTC'den getirilen 141 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Karaman 'a gönderildi.
"Toros" adlı gemiyle sabah Mersin Uluslararası Limanına gelenler, sağlık kontrollerinin ardından otobüslere bindirildi.
Trafik polisleri ve çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra AFAD personelinin eşlik ettiği 6 otobüs, Karaman'a gitmek için yola çıktı.
Otobüslerdeki görevlilerin ve sürücülerin, koruyucu kıyafet, maske ve eldiven taktığı görüldü.
KKTC'den gelenlerin yurtlarda gözlem altında tutulacağı öğrenildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
KKTC’den getirilen 141 kişi Karaman’a gönderildi

Kaynak: AA

Etiketler: Karaman, Kıbrıs, Mersin, Sabah, Güncel

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KKTC'den getirilen 141 kişi Karaman'a gönderildi

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