KKTC'den getirilen 141 vatandaş, Karaman'da karantinaya alınacak

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mersin Limanı'na getirilen 141 Türk vatandaşı, otobüsler ile karantinaya alınacakları Karaman 'a gönderildi.

KKTC'deki 141 vatandaş, bugün feribotla Mersin Limanı'na getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, 6 otobüs ile geniş güvenlik önlemi altında, Karaman'a gönderildi. Otobüslere UMKE ve polis ekipleri de eşlik etti. 141 vatandaş, Karaman'da yurtlara yerleştirilerek, tedbir amaçlı 14 gün karantina altında tutulacak.

Kaynak: DHA