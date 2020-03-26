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KKTC'den getirilen 143 kişi, İskenderun KYK yurtlarında karantinaya alındı

Korona virüs tedbirleri kapsamında KKTC'den gemi ile Mersine gelen 143 kişi buradan İskenderun'a nakledilerek KYK yurtlarında karantina altına alındılar.

26.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:45
KKTC'den getirilen 143 kişi, İskenderun KYK yurtlarında karantinaya alındı
Korona virüs tedbirleri kapsamında KKTC'den gemi ile Mersine gelen 143 kişi buradan İskenderun 'a nakledilerek KYK yurtlarında karantina altına alındılar.

Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gemi ile Kıbrıs 'tan Mersin'e oradan da otobüslerle polis eskortu eşliğinde Hatay'ın İskenderun ilçesine getirilen 143 kişi, 14 gün sürecek karantina için KYK yurtlarına yerleştirildi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu çoğunluğu erkek vatandaşlar, sağlık görevlileri tarafından yüksek ateş kontrolüne tabi tutuldular. Yurtta polis, sağlık görevlileri ve AFAD ekiplerinin, tedbir aldıkları gözlenirken Kızılay da misafirlere öğle yemeği için hazır bulunduruldu.

Öte yandan, misafirlerin otobüslerden indirilişleri sırasında ilginç görüntüler de yaşandı. Beraberinde Kıbrıs'tan içki getirdiği ve kendisinin de alkollü olduğu öğrenilen yaşlı bir vatandaş, valizlerini almak isterken yere düştü. Kırılan içki şişeleri etrafa saçılırken ayakta durmakta güçlük çeken adama görevliler yardım etti.

İskenderun KYK yurtlarına 120 kişinin daha getirileceği bildirildi. - HATAY
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Kaynak: İHA

Etiketler: İskenderun, Kıbrıs, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››KKTC'den getirilen 143 kişi, İskenderun KYK yurtlarında karantinaya alındı - Haberler

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