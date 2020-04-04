Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KKTC'den getirilen 190 kişi, Balıkesir'deki yurtta karantinaya alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) uçakla Türkiye'ye getirilen 190 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Balıkesir'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

04.04.2020 22:26 | Son Güncelleme: 04.04.2020 23:22
KKTC'den getirilen 190 kişi, Balıkesir'deki yurtta karantinaya alındı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) uçakla Türkiye'ye getirilen 190 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Balıkesir 'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.
Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na Anadolujet'e ait uçakla inen 190 Türk vatandaşı, kontrollerinin ardından polis eşliğinde, dezenfekte edilen otobüslerle Balıkesir Üniversitesi'ndeki Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'na getirildi.
Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların tüm ihtiyaçları Balıkesir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.
Karantina alınan 190 kişi, 14 gün sonra yapılacak sağlık kontrolünün ardından evlerine gönderilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, Kıbrıs, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››KKTC'den getirilen 190 kişi, Balıkesir'deki yurtta karantinaya alındı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Fransız haber sunucusundan koronadan ölen Çinliler için skandal yorum Haberler
Fransız haber sunucusundan koronadan ölen Çinliler için skandal yorum
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı Haberler
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Türkiye, İspanya’nın tıbbi malzemelerine el koydu mu? İlk ağızdan yanıt Haberler
Türkiye, İspanya'nın tıbbi malzemelerine el koydu mu? İlk ağızdan yanıt
Fahrettin Koca, 20 yaş altı gençlere sosyal medyadan mesaj verdi Haberler
Fahrettin Koca, 20 yaş altı gençlere sosyal medyadan mesaj verdi
Fransa korona ölümlerinde dünya genelinde 4. sıraya yükseldi Haberler
Fransa korona ölümlerinde dünya genelinde 4. sıraya yükseldi
Bakan Koca, uzmanların dikkat çektiği test sayısıyla ilgili önemli gelişmeyi paylaştı Haberler
Bakan Koca, uzmanların dikkat çektiği test sayısıyla ilgili önemli gelişmeyi paylaştı
İstanbul’da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi Haberler
İstanbul'da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi
Türkiye’de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

23:32: Çavuşoğlu'ndan, İspanya'nın satın aldığı solunum cihazlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Haber 23:32: Kastamonu'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü 11 kişiye para cezası uygulandı - Haber 23:31: Marketten çıkıp, aracına binerken otomobilin çarptığı polis hayatını kaybetti - Haber 23:30: "Covid -19 sebebiyle yurt dışında 156 vatandaşımızı kaybettik" - Haber 23:30: Kumar oynarken yakalananların her birine 3 bin 150 TL para cezası - Haber 22:45: Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları görmüyorlar - Haber 22:01: Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı - Haber 21:57: Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı - Haber 21:50: Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti - Haber 21:24: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi - Haber