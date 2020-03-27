KKTC'den getirilen öğrenciler ve şoförler karantinaya gönderildi
KKTC'den getirilen öğrenciler ve şoförler karantinaya gönderildi (2)170 ÖĞRENCİ NİĞDE'YE GETİRİLDİKKTC'den yurda dönen 300 öğrenciden 170'i Niğde'ye getirildi.
27.03.2020 01:54 | Son Güncelleme: 27.03.2020 01:56
KKTC'den getirilen öğrenciler ve şoförler karantinaya gönderildi (2)
170 ÖĞRENCİ NİĞDE'YE GETİRİLDİ
KKTC'den yurda dönen 300 öğrenciden 170'i Niğde 'ye getirildi. Gece saatlerinde 6 otobüsle getirilen öğrenciler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesindeki yurtlara yerleştirildi. Öğrenciler, 14 gün boyunca karantinada kalacak.
170 ÖĞRENCİ NİĞDE'YE GETİRİLDİ
KKTC'den yurda dönen 300 öğrenciden 170'i Niğde 'ye getirildi. Gece saatlerinde 6 otobüsle getirilen öğrenciler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesindeki yurtlara yerleştirildi. Öğrenciler, 14 gün boyunca karantinada kalacak.
Kaynak: DHA