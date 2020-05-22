KKTC'den getirilip karantinaya alınan 288 kişi, evlerine gönderildi

KKTC'den getirilip karantinaya alınan 288 kişi, evlerine gönderildiKUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden getirilerek karantinaya alınan 288 Türk vatandaşı, evlerine gönderildi.

22.05.2020 12:08 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:15
KKTC'den getirilip karantinaya alınan 288 kişi, evlerine gönderildi
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden getirilerek karantinaya alınan 288 Türk vatandaşı, evlerine gönderildi. Soysal mesafe kuralına uymadıkları görülen vatandaşlardan bazılarının maske takmaması dikkat çekti.
KKTC'den 15 Mayıs günü getirilen 288 vatandaş, Karaman'daki KYK yurtlarına yerleştirildi. 14 gün karantinada tutulması planlanan vatandaşlar, normalleşme süreci kapsamında alınan 'Yurt dıs¸ından planlı uc¸us¸larla gelen vatandas¸ların 14 gu"nlu"k izolasyonları artık KYK yurtlarında yapılmayacag'ına, kis¸ilerin hava alanlarında yapılan muayeneleri sonrasında evde izolasyonlarının ve izlemlerinin yapılacag'ına ve halen yurtlarda kalmakta olan kis¸ilerin 14 gu"n karantina su"rec¸lerini tamamlamasına bakılmaksızın PCR testi sonrası yurtlardan c¸ıkıs¸larının 23 Mayıs 2020'ye kadar tamamlanması yönündeki karar doğrultusunda bugün evlerine gönderildi.
Tahliye sırasında soysal mesafe kurallarına uyulmazken bazı kişilerin maskesiz olduğu görüldü.
KKTC'de tarım işçisi olarak çalışan Fatma Sütdelisi, 10 aylık kızı Büşra'yı sırtına sararak karantina yurdundan ayrıldı. Sütdelisi,"Allah devletimize zeval vermesin. Her şey çok güzeldi. Bizimle çok iyi ilgilenildi. Karantinadan erken çıktığımız için mutluyuz. Benim bir kızımda köyde bizi bekliyor. Ona kavuşacağımız için mutluyuz dedi.
Berat Furkan Polat ise, "Öncelikle ben burada bizimle ilgilenen herkese teşekkür ediyorum. Bizlerin burada hiçbir şeyini eksik etmediler. İhtiyacımız olan her şeyi karşıladılar. Ayrıca bizim karantina sürecinden erken çıkmamıza olanak sağlayanlara da teşekkür ederim. Bayramda ailemin yanında olacağım için onları göreceğim için çok mutluyum şeklinde konuştu. KKTC’den getirilip karantinaya alınan 288 kişi, evlerine gönderildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Kıbrıs, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu ’Allah’tan korkun’ diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Haber
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Haber
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı Haber
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Cemal Kaşıkçı’nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu Haber
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Kahramanmaraş’ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor Haber
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında Haber
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi Haber
65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi
Haberler››Güncel››KKTC'den getirilip karantinaya alınan 288 kişi, evlerine gönderildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:13: Bakan Pakdemirli'den Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü mesajı Açıklaması - Haber 12:13: Rize'de kaçak silah atölyesine operasyon: 2 gözaltı - Haber 12:11: Bolu Dağı'nda yoğun sis - Haber 12:11: Belediye ekipleri, otizmli çocuğun "ramazan davulu" isteğini gerçekleştirdi - Haber 12:11: Brezilya'da Kovid-19'dan ölen 60 yaş altı kişilerin oranı yüzde 31'e çıktı - Haber 11:26: Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti - Haberler 11:17: Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler - Ekonomi 11:13: Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama - Magazin 10:21: Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı - Haber 03:26: 65 yaş üzeri vatandaşlar, gece vakti memleketlerine doğru yola çıktı - Haber