KKTC'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimine Tepki

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:04



21 Kasım 2018 Çarşamba 13:04

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin planlı olarak Denya-Serhatköy bölgesinde tansiyonu yükseltmeye çalıştığını ve bu amaçla bazı Kıbrıslı Rumları ara bölgeyi ve KKTC sınırını ihlal etmeye özendirdiğini bildirdi.Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 20 Kasım'da 6 sivil araçla bölgeye gelen 11 Kıbrıslı Rum'un ara bölgeyi ihlal edip KKTC sınırına kadar geldiği ifade edildi.Güvenlik kuvvetlerinin, bölgenin Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerine durumu bildirmesi üzerine grubun BM polis devriyeleri tarafından zorlukla bölgeden uzaklaştırıldığı vurgulanan açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum yönetiminin planlı olarak Denya-Serhatköy bölgesindeki tansiyonu yükseltmeye çalıştığı ve bu amaçla bazı Kıbrıslı Rumları ara bölgeyi ve KKTC sınırını ihlal etmeye teşvik ettiği anlaşılmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.Denyalı Kıbrıslı Türklerin ara bölgedeki köylerinin camisinde kılmak istediği cuma namazının BM tarafından son anda engellendiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"17 Kasım 2018 tarihinde de 15-20 kişilik bir grup, yanlarına Rum basınında görev yapan muhabir ve kameramanları da alarak araçlarıyla birlikte ara bölgeyi ihlal edip KKTC sınırı yakınında sloganlar atmış, olay yerine giden 2 BM Barış Gücü devriyesi tarafından bölgeden uzaklaştırılmıştı.Bölgede son günlerde yaşananlar Kıbrıs Rum yönetiminin planlı olarak suni bir kriz yaratma çabası içerisinde olduğunu ortaya koymaktadır. Gelişmeleri soğukkanlılıkla takip ediyor ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi yetkililerine köylüleri propagandalarına alet etmekten vazgeçmeye çağırıyoruz."