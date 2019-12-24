Haberler » Güncel » KKTC'den İHA ve SİHA açıklaması: Barış için geldiler (2) - EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜ - Haber

KKTC'den İHA ve SİHA açıklaması: Barış için geldiler (2) - EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜ

GEÇİTKALE'YE DESTEĞE GİTTİLERKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ile birlikte 5 milletvekili İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı Hava Araçları'nın (SİHA) üssü olan Geçitkale Havaalanı'nı ziyaret etti.

24.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:07 KKTC'den İHA ve SİHA açıklaması: Barış için geldiler (2) - EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜ

GEÇİTKALE'YE DESTEĞE GİTTİLER

Kuzey Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ile birlikte 5 milletvekili İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı Hava Araçları'nın (SİHA) üssü olan Geçitkale Havaalanı'nı ziyaret etti. Töre ve milletvekilleri, ellerindeki Türkiye ve KKTC bayraklarıyla birlikte Geçitkale'ye gitti. 

Ziyarette gazetecilere açıklama yapan Töre, "Geçitkale'de görev yapan askerlere ve çalışanlara destek olmaya geldiklerini" söyledi. Rumların silahlanmaya devam ettiği bir dönemde Geçitkale'nin gündeme geldiğine işaret eden Töre, atılan adımın bir savaş adımı olmadığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Zorlu Töre açıklaması 

Detaylar



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Milletvekili, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:00   Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (6) - Haber
18:00   Yayaya çarpan otomobilin sürücüsü baygınlık geçirdi - Haber
18:00   Avcılar'da banka şubesinde soygun girişimi - Haber
18:00   Sarıkamış şehitlerine sıfırın altında 10 derecede saygı nöbeti - Haber
17:59   Turgutlu'da Çiftçi Malları Koruma eski başkanlarına 2 milyon liralık prim borcu şoku - Haber
17:26   Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor - Haber
17:10   Konya'da 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında 1 milyon liradan fazla zarar meydana geldi - Haber
16:56   Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti - Haber
16:55   Freni boşalan tır beş aracı biçti - Haber
16:52   Kayıp kızından gelen videoyu gören anne, hayatının şokunu yaşadı! - Haber
24.12.2019 18:02:28