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Kktc'den iha ve siha açıklaması barış için geldiler - ek bilgi ve görüntü

KKTC'den İHA ve SİHA açıklaması Barış için geldiler (2) - EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜGEÇİTKALE'YE DESTEĞE GİTTİLERKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ile birlikte 5 milletvekili İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı Hava Araçları'nın (SİHA) üssü...

24.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:20
KKTC'den İHA ve SİHA açıklaması Barış için geldiler (2) - EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜ
GEÇİTKALE'YE DESTEĞE GİTTİLER
Kuzey Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ile birlikte 5 milletvekili İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı Hava Araçları'nın (SİHA) üssü olan Geçitkale Havaalanı'nı ziyaret etti. Töre ve milletvekilleri, ellerindeki Türkiye ve KKTC bayraklarıyla birlikte Geçitkale'ye gitti.
Ziyarette gazetecilere açıklama yapan Töre, Geçitkale'de görev yapan askerlere ve çalışanlara destek olmaya geldiklerini söyledi. Rumların silahlanmaya devam ettiği bir dönemde Geçitkale'nin gündeme geldiğine işaret eden Töre, atılan adımın bir savaş adımı olmadığını söyledi.
Kktc'den iha ve siha açıklaması barış için geldiler - ek bilgi ve görüntü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Milletvekili, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: DHA


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