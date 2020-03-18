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"KKTC'den Mersin'e gelenlerin sağlık kontrollerinin yapılmadığı" iddiasına Valilikten yalanlama...

Mersin Valiliği, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen binlerce insanın sağlık kontrolleri yapılmadan yurda giriş yaptığı" şeklindeki sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

18.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:14
Mersin Valiliği, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen binlerce insanın sağlık kontrolleri yapılmadan yurda giriş yaptığı" şeklindeki sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
" Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde Valiliğimizce liman mülki idare amirlerimizin koordinesinde sağlık birimlerimizce 24 saat esasına göre limanlarımıza gelen tüm yolcuların sağlık kontrolleri yapılarak, gerekli tüm sağlık tedbirleri uygulanmaktadır. Bu çerçevede bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi ve bu tür asılsız paylaşımlar yapanlar hakkında yasal işlem yapılacağının bilinmesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Asılsız paylaşımlarla ilgili gözaltı
Bu arada, söz konusu paylaşımlarla ilgili şüpheli A.T'nin Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Mersin, Güncel

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