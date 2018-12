KKTC'den Rum Lidere 'Doğalgaz Paylaşımı' Tepkisi

16 Aralık 2018 Pazar 18:50



16 Aralık 2018 Pazar 18:50

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ( KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay , Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis 'in, "Doğalgazı, Kıbrıslı Türklerle 4'e bir şeklinde paylaşabiliriz" yönündeki önerisine tepki gösterdi. Yazılı bir açıklama yapan Özersay, "Sayın Anastasiades'e sesleniyorum, bir an önce bu doğal zenginliğin tek sahibi gibi konuşmayı bırakırsa iyi olur" dedi."Bu zenginliğin nasıl paylaşılacağına Anastasiades tek başına karar verecek değildir, böyle bir hakkı yoktur" diyen Özersay, "Paylaşmaya gerçekten niyeti varsa buyursun bu konuda bizimle masaya otursun ve neyi ne oranda nasıl paylaşacağımızı bir an önce konuşmaya başlayalım, bir an önce mahsuplaşalım. Bunun nasıl olacağını mal sahibi gibi davranıp kendisi belirleyemez, bu kaynakların ortak sahibiyiz ve bu oran birlikte belirlenecek, birlikte belirlenmek zorunda" dedi.'ARTIK KARNIMIZ TOK'KKTC'li Bakan şöyle devam etti; "Anastasiades dörde bir oranından bahsediyor ve nüfus oranına dikkat çekiyor. Bir kere geçmiş dönemdeki bazı yakınlaşmalardan ve gelecekte yapılacağı varsayılan bir kapsamlı çözümden bahsediyorsa bizim artık buna karnımız toktur. 50 yıldır devam eden ve bulunamayan bir çözüm, yakında olacakmış gibi davranıp 'o gün geldiğinde bu kaynaklardan beraber yararlanırız' diyen bir yaklaşıma biz artık itibar etmeyiz. Çözüm olunca şu şekilde paylaşacağız diyerek bugünün şartlarında haklarımızı gasp etmeye çalışıyor oldukları açıktır. Çözümsüzlük devam ettiği sürece bizim yerimize karar vermeyi sürdürdükleri için bu türden açıklamalarla sanki paylaşacaklarmış gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar."PAYLAŞIM 4'E BİR OLABİLİRAnastasiadis, bir kanalda yaptığı açıklamada, "Bir nüfus oranı var, 4'e 1 ve bu orana göre istediğimiz noktaya ulaşabilirsek doğal zenginliğin paylaşımını da bu şekilde yaparız" demişti. - Karahasan