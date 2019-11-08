Haberler » Dünya » KKTC'den Rumlar'a sert tepki: Kıbrıs'ta barış ve huzura hizmet etmeyecektir - Haber

KKTC'den Rumlar'a sert tepki: Kıbrıs'ta barış ve huzura hizmet etmeyecektir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Rumların doğal gaz işletmesi konusunda Amerikan, İsrail, İngiliz ve Hollandalı şirketlerle anlaşma imzalanmasına sert tepki gösterdi.

08.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:28 KKTC'den Rumlar'a sert tepki: Kıbrıs'ta barış ve huzura hizmet etmeyecektir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Rumların doğal gaz işletmesi konusunda Amerikan, İsrail, İngiliz ve Hollandalı şirketlerle anlaşma imzalanmasına sert tepki gösterdi.

Taçoy, "İmzalar, Kıbrıs'ta barış ve huzura hizmet etmeyecektir" dedi. Sosyal medya hesabında, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis'i de etkileyen Taçoy, "Dinle; Yorgos bu imzalar, Kıbrıs'ta barış ve huzura hizmet etmeyecektir. Kıbrıslı Türklerin Hakları'nı gasp ederek, bir sonuç elde edemeyeceğinizi öğrenin. Doğu Akdeniz'de, oldu-bitti tavrınızdan vazgeçin. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
19:28   Gözlük takması yasaklanan Japon kadınlar uygulamaya karşı sanal savaş açtı
19:13   Suriyeli 390 bin mülteci ülkesine geri döndü: Lübnan'da bir yıllık 'gönüllü geri dönüş' kampanyası
19:13   Amerikalı diplomattan Trump'ın Suriye'den çekilme kararını şiddetle eleştiren rapor
18:43   AYM bireysel başvuru istatistiklerinin detaylarına bu yıl raporda yer vermedi
18:43   Akıllı telefonu elinizden düşürmüyor musunuz?: Nomofobiniz olabilir
13:22   Matematik sorusunu çözemeyen çocuğuna sinirlenen anne kalp krizi geçirdi
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 19:42:18