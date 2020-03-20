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KKTC'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkışlı destekte bulundu.

20.03.2020 22:52 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:52
KKTC'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkışlı destekte bulundu.
Kıbrıslı Türkler başkent Lefkoşa ve diğer bölgelerde saat 20.00'de koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık personelleri için balkon ve pencerelere çıkarak alkış tuttu, evlerinin ışıklarını 1 dakika boyunca yakıp söndürerek sağlık çalışanlarına moral verdi.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve bakanlar da sağlık çalışanlarına alkışla destekte bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Sağlık

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