Haberler » Güncel » KKTC'den şırınga çikolataları toplatma kararı - Haber

KKTC'den şırınga çikolataları toplatma kararı

KKTC Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de 2 çocuğun ölümüne neden olan şırınga çikolataları piyasadan toplatma kararı aldı.

13.12.2019 21:49 | Son Güncelleme: 13.12.2019 21:54KKTC'den şırınga çikolataları toplatma kararı
KKTC Sağlık Bakanlığı, 'de 2 çocuğun ölümüne neden olan şırınga çikolataları piyasadan toplatma kararı aldı.

KKTC Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Akçaba'nın yaptığı açıklamada, "Ülkemize de 36 koli ithal edilen kakaolu fındık kreması (creaminjector) ürüne ait ambalajla ilgili Türkiye'de yaşanan üzücü iki olayın ardından T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının ürün güvenliği ile ilgili olarak başlatmış olduğu araştırma sonuçlanana kadar söz konusu ürünlerin piyasa ve okul kantinlerinde satışının durdurulması hususunda bilgi ve gereğini saygılarımla arz ederim" ifadeleri kullanıldı. - LEFKOŞA

Türkiye, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:27 İtalya'da "Sardalyalar" hareketinin Roma mitingine doğru - Haber
22:22 Fransa'da grevler hayatı kaosa sürüklüyor - Haber
22:22 Giresun'da sahilde erkek cesedi bulundu - Haber
22:22 Antalya'da 13 ay önce kaybolan 2 çocuk Denizli'de bulundu - Haber
22:21 İstanbul'da "Yeditepe Huzur" denetimleri - Haber
21:03 KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı - Haber
20:59 Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı - Haber
20:17 64 yaşındaki şahıstan, 4 yaşındaki çocuğa darp ve cinsel istismar! - Haber
20:04 Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 4 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti - Haber
19:07 AK Parti'de 2 başkan istifa ettiğini duyurdu! - Haber
13.12.2019 22:29:05