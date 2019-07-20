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KKTC'den 'Türk Yıldızları' geçti

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi 'Türk Yıldızları'nın, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaptığı gösteri nefes kesti.

20.07.2019 19:05 KKTC
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi 'Türk Yıldızları'nın, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaptığı gösteri nefes kesti.

'Türk Yıldızları, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında KKTC'de yaptığı gösteri ile izleyicileri büyüledi. Dünyanın sayılı süpersonik akrotimlerinden biri olan Türk Yıldızları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm kenti Girne'de sahilinde yaptığı gösteriyi binlerce kişi izledi.

Türk Yıldızları'nın 6 uçakla yaklaşık 30 dakika boyunca Girne semalarında düzenlediği gösteri ile gök yüzünde Kalp işareti ile 4'lü, 3'lü, 2'li ve toplu geçişler sergilediği tehlikeli figürler izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. - LEFKOŞA
Kaynak: İHA
Kıbrıs, Güncel

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