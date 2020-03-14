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KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadetler eda edilmeyecek

Tüm dünyada olduğu gibi KKTC'de de koronavirüs salgınına karşı önlemler alındı. Din İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada, cuma namazı dahil olmak üzere tüm toplu ibadetler ikinci bir emre kadar eda edilmeyecek.

14.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:14
KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadetler eda edilmeyecek

KKTC Din İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ibadet yerlerinde virüs tehlikesine karşı daha önce alınan tedbirlere ilave kararlar duyuruldu. Bakanlar Kurulu'nun cuma gecesi aldığı karara istinaden yapılan açıklamada, 14 Mart-1 Nisan'da dernek, birlik ve lokallerde toplanılması ve toplu ibadet yapılmaması, belirli birimler dışında tüm devlet memurlarının belirtilen tarihler arasında idari izinli olması kararının alındığı hatırlatıldı.

''BİREYSEL İBADET İÇİN AÇIK KALAN CAMİLERDE GÖREVLİLER İDARİ İZNE ÇIKACAK''

Din İşleri Başkanlığınca 14 Mart-1 Nisan'da alınan yeni tedbirler arasında şunlar yer alıyor: "Camilerimiz, dışarıda olmak zorunda olan cemaatimizin bireysel ibadeti için açık olmakla birlikte, görevlilerimiz karar gereği idari izinli olacak. Ezanlarımız, merkezi ezan sistemimizden nöbetçi görevlilerimizce kesintisiz okunmaya devam edecek. Cemaatimizin de belirtilen zaman zarfında, ibadetlerini evlerinde yapmaları kuvvetle tavsiye edilmeye devam edilecek. Bu tarihler arasında camilerimizde, cuma namazı dahil toplu ibadetler ikinci bir karara kadar eda edilemeyecek. Cenaze gibi zorunlu durumlarda, görevlilerimiz azami tedbir alarak görevlerini ifa etmelidir. Enfekte olmuş cenazelerin namaz ve defin işlemleri; Sağlık Bakanlığı, Sivil Savunma Başkanlığı gibi sağlık ve afet durumunda yetkili ve yetkin kurumların belirlediği kurallara uygun çerçevede, bu birimlerle tam iş birliğiyle gerçekleştirilecektir."

RİSK GRUBUNDAKİ MÜSLÜMANLARA İBADETLERİN EVDE YAPILMASI SÖYLENİYOR

Din İşleri Başkanlığı daha önce de virüse karşı camilerin dezenfektesi, görevlilerin bilinçlendirilmesi, risk grubunda olanlar başta olmak üzere, herhangi bir enfeksiyon hastalığı bulunan Müslümanların ibadetlerini evde yapması çağrısı gibi kararlar almıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1 Nisan, 14 Mart, Kıbrıs, Politika, Güncel

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