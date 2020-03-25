KKTC Dışişleri Bakanı Özersay euronews'e konuştu: Karantinadaki 750'ye yakın turist ülkelerine döndü
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: 30'a yakın koronavirüs tespit ettik, 20'si sağlığına kavuştu.
25.03.2020 19:03 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:03
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: 30'a yakın koronavirüs tespit ettik, 20'si sağlığına kavuştu. Geri kalanların ise tedavisi sürüyor View on euronews
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, Kudret Özersay, Kıbrıs, Dünya