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KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: "Geçitkale Havaalanı'na İHA intikali söz konusu değil"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Geçitkale Havaalanı'na henüz insansız hava aracı (İHA) intikali olmadığını bildirdi.

15.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:24KKTC Dışişleri Bakanı Özersay:
Kuzey Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Geçitkale Havaalanı'na henüz insansız hava aracı (İHA) intikali olmadığını bildirdi.
Bakan Özersay, basında İHA ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) KKTC'ye ulaştığı yönündeki haberlere ilişkin Bayrak Radyo ve Televizyonuna (BRT) açıklama yaptı.
Özersay, bu aşamada Geçitkale Havaalanı'nda sadece yer kontrol ünitelerinin kurulmaya başlandığını, henüz İHA intikali olmadığını söyledi.
Dalaman'dan kalkacak ve bölgede görev yapacak İHA'ların bazılarının, kurulumuna başlanan yer kontrol ünitesi devreye girdiğinde Geçitkale Havaalanı'na geleceğini vurgulayan Özersay, "Bu aşamada Geçitkale Havaalanı'na İHA intikali söz konusu değil." dedi.
Bakan Özersay, şu anda ihtiyacın İHA'lar ile sınırlı olduğunu, SİHA'lara ihtiyaç duyulmadığını kaydetti.
KKTC Bakanlar Kurulu, cuma günü, Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı. KKTC hükümeti, Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.
Hazırlıkların son sürat ilerlediği Geçitkale Havaalanı'na İHA'ların yarın ulaşması bekleniyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

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