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KKTC Dışişleri Bakanı Özersay, Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi.

26.09.2019 23:50KKTC Dışişleri Bakanı Özersay, Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi.
New York'taki temaslarını sürdüren Özersay, sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı paylaşımda, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde görüştüğünü duyurdu.
Bakan Özersay, KKTC'de gerek çalışma hayatında gerekse öğrenci olarak bulunan hatta KKTC vatandaşı olan Pakistan uyruklular olduğunu belirterek, "Bunu da dikkate alarak bugün BM Genel Merkezi'nde Pakistan Dışişleri Bakanı Sayın Kureyşi ile bu konuları ele aldığımız çok yararlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kendileriyle temasımız bundan sonra da devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

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