KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: Türkiye'nin yanındayız

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Gerek teröre karşı mücadelesinde gerekse toprak bütünlüğü ve güvenliği konusunda Türkiye'nin atacağı adımlarda yanında olacağız" dedi.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 'KKTC ve Bölgesel Gelişmeler' konusunda Meclis Dışişleri Komisyonu'nu bilgilendirdi. Özersay, Türkiye ve KKTC'nin ilişkilerinin pamuk ipliğine bağlı olmadığını belirterek, şöyle konuştu: "Karşılıklı sıkıntılı mesajlar verildi. Türkiye ile KKTC'nin ilişkileri pamuk ipliğine bağlı değil. Tarihsel ve duygusal ilişkilerimiz var. Köklü ve güçlü bir bağ var aramızda. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak söylüyorum, gerek hükümet, gerekse KKTC halkı, Türkiye'nin teröre karşı mücadelesinde tamamen yanındadır, hiç kimsenin tereddütü olmasın. Bundan sonra da gerek teröre karşı mücadelesinde gerekse toprak bütünlüğü ve güvenliği konusunda Türkiye'nin atacağı adımlarda, uluslararası hukuk bağlamında atmakta olduğu ve atacağı adımlarda yanında olacağız."