KKTC Dışişleri Bakanlığından BM Barış Gücü'ne Nota

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
, Kıbrıslı Türklerin ara bölgede yer alan Denya köyüne Cuma namazı için geçişine izin verilmemesi üzerine Birleşmiş Milletler
(BM
) Barış Gücü'ne nota verdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC
) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı
, Kıbrıslı Türklerin ara bölgedeki Denya köyüne bugün Cuma namazı için gitmelerine 'Zamanlaması uygun değil' gerekçesiyle iptal eden Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nü notayla protesto etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cuma namazına gidişin dayanağı olmayan gerekçelerle iptal edildiğine işaret edilerek, "Yaşanan son örnekle, adada görev yapan BM Barış Gücü'nün iki tarafa adil ve eşit davranmadığı bir kez daha ortaya çıktı" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, BM Barış Gücü'nün "Kendi görev yönergesi ve talimatlarına dahi uymayan böylesi bir yaklaşım iki toplum arasında değil güveni tesis etmek, BM Barış Gücü'ne olan güveni de maalesef zedelemektedir" denildi.
BM Barış Gücü'nden cevap: Üzgünüz
Kıbrıs'ta görevlendirilmiş Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Sözcüsü Aleem Siddique, Kuzey ve Güney Kıbrıs
'ın arasında kalan Denya köyündeki camide bugün yapılması planlanan ibadetin gerçekleşememesinden üzüntü duyduğunu belirtti. - LEFKOŞA
Kıbrıs,Birleşmiş Milletler