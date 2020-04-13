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KKTC dönüşü Karaman'da karantinaya alınan 473 kişi, evlerine gönderildi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilip, koronavirüs tedbirleri kapsamında Karaman'da yurda yerleştirilen 473 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin tamamlanmasıyla otobüslerle memleketlerine gönderildi.

13.04.2020 11:59 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:00
KKTC dönüşü Karaman'da karantinaya alınan 473 kişi, evlerine gönderildi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilip, koronavirüs tedbirleri kapsamında Karaman 'da yurda yerleştirilen 473 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin tamamlanmasıyla otobüslerle memleketlerine gönderildi.

KKTC'den gemiyle Mersin Uluslararası Limanı'na getirildikten sonra Karaman'a götürülüp, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı 2 yurda yerleştirilen 473 kişiden ilk kafiledeki 141'inin 14 günlük karantina süresi, cumartesi günü doldu. 31 kentte, 48 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulaması üzerine tahliye ertelendi. Bugün sabah saatlerinde ise yurtlardaki 473 kişinin, karantina süreleri dolduğu ve yapılan 'Covid-19' testleri negatif çıktığı için evlerine gönderilmesine karar verildi. Polisin güvenlik önlemi aldığı tahliye işlemleri sırasında, valizler otobüslere yerleştirilirken ve vedalaşma sırasında sosyal mesafeye kısmen uyulduğu görüldü. 473 kişi, 36 otobüsle memleketlerine gönderildi.

Karantina süresini tamamlayan Hüseyin Duymaz, "14 günlük karantina sürecimiz çok güzel geçti. Ben bu kadarını beklemiyordum ama çok iyi bakıldık. Devletimizden Allah razı olsun, teşekkür ederim" dedi.

Ferit Turgut da "Bize burada çok iyi baktılar, her şeyimiz çok güzeldi, çok memnun kaldık. Özellikle yemeklerimiz harikaydı. Pilates topundan fitness bandına her şeyi verdiler. Devletimize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Karantina sürecinde sorun yaşamadıklarını belirten Filiz Yıldız da "Bize ev ortamını arattırmadılar. Ben emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Karaman, Kıbrıs, Güncel
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