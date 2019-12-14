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KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy: Rum yönetimi haydutluktan vazgeçsin

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Rum Yönetimi'nin hem Kıbrıs Adası'nı hem de Doğu Akdeniz'i barut fıçısına çevirmek adına attığı adımlardan bir an önce vazgeçmesi gerektiğini kaydetti.

14.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:55KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy: Rum yönetimi haydutluktan vazgeçsin

Kuzey Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Rum Yönetimi'nin hem Kıbrıs Adası'nı hem de Doğu Akdeniz'i barut fıçısına çevirmek adına attığı adımlardan bir an önce vazgeçmesi gerektiğini kaydetti.

ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldıracağı yönündeki haberleri değerlendiren Taçoy, "Rum Yönetimi'ne bir kez daha 'aklınızı başınıza alınız ve haydutluktan vazgeçiniz. Gelin anlaşalım ve herkes kendi hakkını alsın' çağrısı yaparken, yanlış davranışların karşılıksız kalmayacağını da hatırlatmak isterim" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gelen talep doğrultusunda İHA ve SİHA'ların Geçitkale'ye konuşlandırılması kararı alındığını ifade eden Taçoy, "Mavi Vatan emin ellerde. Türk Savunma Sanayisi'nin son yıllarda 'millileşme' hedefiyle atmış olduğu doğru adımların bir ürünü olan milli İHA ve SİHA'lar Kıbrıs Türkü'ne gurur, heyecan ve güven veriyor" dedi. Taçoy, "Herkes bilsin ki Kıbrıs Türkü asla yalnız ve çaresiz değildir" dedi.



Ekonomi, Kıbrıs, Dünya

Kaynak: DHA

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