KKTC Emniyet Milli Futbol Takımı İddialı

Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün (İEM) 174'üncü kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek "Uluslararası Polis Futbol Turnuvası"nda yer alacak ülkeler İstanbul'a gelmeye devam ediyor. Katar Emniyet Milli Takımı'nın ardından turnuvada yer alacak diğer bir ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de İstanbul'a geldi. Kafileyi, Atatürk Havalimanı'ndan Sorumlu İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü temsilcileri karşıladı. Çiçeklerle ve büyük bir misafirperverlik örneği ile yapılan karşılama töreninin ardından açıklamada bulunan Kıbrıs Polis Özel Harekat Müdürü Kasım Kuni, "Türkiye Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Teşkilatı olarak biz de turnuvaya davet edildik. Bu davet bizleri çok memnun etti. Böyle güzel bir günde meslektaşlarımızın arasında bulunmak ve onların bu sevincini paylaşmak bizler için de onur verici. Bu vesileyse tüm emniyet mensubu arkadaşlarımızın, kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Allah kazasız, belasız nice yıllar nasip etsin" dedi."FİNALİ TÜRKİYE İLE OYNARSAK BİR O KADAR DAHA MUTLU OLACAĞIZ"Centilmence bir turnuva geçmesini dileyen Kasım Kuni, "Sakatlıksız, kazasız, belasız bir turnuva olmasını temenni ediyoruz. Her şeyden önemlisi, güzeli tabii ki turnuvaya katılmak. Ancak katılmışken de bir şey elde etmek, yukarılarda, zirvede olmak onur verici, gurur verici. Takımımıza güveniyorum. İnşallah final oynarız. Özellikle finali Türkiye ile oynamak bizi bir o kadar daha mutlu edecek" diye konuştu.Türkiye, Rusya, İspanya, Bosna Hersek, İtalya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Katar'ın yer alacağı turnuvanın kura çekimi bugün akşam saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. İlk maçların yarın oynanacağı turnuvada, final müsabakası 6 Nisan Cumartesi günü saat 16: 30'da Türk Telekom Stadyumu'nda yapılacak. - İstanbul