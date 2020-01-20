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KKTC Enerji Bakanı Taçoy: "Ada'da korsan bir devlet varsa, o da Rum liderliğidir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini "korsanlık" olarak değerlendiren Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) tepki göstererek, "Ada'da korsan bir devlet varsa, o da Rum liderliğidir.

20.01.2020 21:18 | Son Güncelleme: 20.01.2020 21:18KKTC Enerji Bakanı Taçoy:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini "korsanlık" olarak değerlendiren Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) tepki göstererek, "Ada'da korsan bir devlet varsa, o da Rum liderliğidir." açıklamasında bulundu.
Bakan Taçoy, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, GKRY tarafından dün yapılan "Türkiye, Doğu Akdeniz'de korsan devlete dönüşüyor." açıklamasına tepki gösterdi.
Rum yönetiminin haddini bilmesi gerektiğini vurgulayan Taçoy, "Ada'da korsan bir devlet varsa, o da Rum liderliğidir. Kıbrıs Türk halkı, anavatan Türkiye ile yoluna devam edecektir. Haklarımızın gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
GKRY, Yavuz sondaj gemisinin yeni sondaj görevi için Lefkoşa-1 hattına intikal etmesinin ardından, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini kınayan bir açıklama yapmıştı.

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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