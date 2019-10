KKTC Enerji Bakanı Taçoy: "Tüm dünya Türkiye'nin haklılığını anladı"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmaya değinerek, "Tüm dünya Türkiye'nin haklılığını anladı" dedi.Kastamonu Barosu, Kastamonu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Adli Bilimciler Derneği ile Sağlıkta Şiddete Son Derneği'nin Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesinde düzenlediği "Uluslararası 15. Anadolu Adli Bilimler" kongresi başladı. Türkiye'nin dışında KKTC, Yunanistan, Rusya, Nepal, Kosova, İran ve Afganistan gibi kongreye 10 ülke katılım gösteriyor."Uluslararası 15, Anadolu Adli Bilimler" kongresine katılan KTC Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 1974 yılında KKTC'nin Barış harekatını yaşadığını belirterek, "Savaşın ne olduğunu iyi bilenlerdeniz. Eğer bazı şeyler barış ile olmuyorsa bunu savaşarak halletmenin gerekliliğini bilenlerdeniz. Barış Pınarı Harekatında şehit olan Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara da şifalar diliyorum" dedi.Taçoy, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'nin ve tüm Türk milletinin göstermiş olduğu kararlı duruşunun sonucunda büyük gururla izledikleri Türkiye ile ABD arasındaki varılan anlaşmayla tüm dünyanın Türkiye'nin haklılığını anladığını ifade ederek, "Biz, haklılığı 1974 yılında anlatmaya çalıştık. Şimdi inşallah artık anlamışlardır diyorum. Çünkü o dönem Türkiye, ne kadar iyi niyetli davrandıysa da Kıbrıs'ın sadece yüzde 30'unu ele geçirmiş. Adanın hepsini alma yerine sadece Kıbrıs'ta yaşayan Türklere özgürlük alanı verebilmek için bir olay gerçekleştirmiştir. Tüm dünya bunu işgal ettiği diye çok söz söylemişti, şimdi dünya Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde 32 kilometrelik alanı kontrol altına alabilmek için anlaşma yoluna gitmek zorunda kaldı. Bu inşallah Kıbrıs'taki olayı da farklı bir şekilde gündeme getirir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Mehmetçiğimizin, Türkiye'nin bölgenin en etkili devleti olduğunun dünyaya bir kez daha göstermiş oldu. Bu süreçte Kıbrıs Türk halkı olarak her zaman anavatan Türkiye'nin yanında yer aldık" diye konuştu."İçimizden çıkan azınlık grubun sesine kulak vermeyiniz""Duymuşsunuzdur, içimizden çıkan azınlık bir gurubun cılız sesine kulak vermemenizi sizden istirham ediyorum. Bu sadece ve sadece seçim propagandası için yapılan bir şeydir" diyen KKTC Enerji Bakanı Taçoy, "Zıtlaşabilme adına ve puan toplama adına yapılan bir şeydir. Onun için hiç dikkate almadan onları bir kenara itip konuşmayalım. Çünkü Kıbrıs Türk halkı, her zaman sizin yanınızdadır. Biz, hiçbir şekilde Türkiye ile Kıbrıs arasındaki tarihi ve kültürel geçmişi ve bu geçmişin ayrılmaz bütünlüğünü unutanlardan değiliz. Bu bütünlüğü kimsenin bozamayacağını bilmenizi isterim. Kıbrıs Türk halkı, buna asla müsaade etmeyecektir" şeklinde konuştu."Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarımız sonuç alınana kadar devam edecek""Türkiye şuana kadar savaşlarda kazanıp masada vermesini iyi bilen bir ülke konumundaydı" diyen Taçoy, "Ama artık inanıyorum ki bu değişti. Neden Mavi vatan Kıbrıs'ta sondaj ve sismik arama gemilerimiz görevlerini en iyi şekilde yapmaktadırlar ve buna Türk donanması da eşlik etmektedir. Rumların tek taraflı 'oldu bittiler' oluşturmaya çalıştığı Doğu Akdeniz'de kararlı bir şekilde ilerleyişimizin devam edeceğinin en güzel göstergesidir. Yavuz sondaj gemimiz en son Rumların 7. parsel olarak ilan ettiği bölgede araştırmalarına başladı. Burada yapılacak olan sondaj yaklaşık 5 bin 500 metre. Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarımız sonuç alınana kadar devam edecek. Doğu Akdeniz'de doğalgaz varsa 'ki var' biz de çıkaracağız. Rumların bu süreçteki adımları gerilim oluşturmaktadır. Mısır, İsrail ve Yunanistan ortak hareket etmektedir. Doğu Akdeniz'de bulunan doğalgazın pazarlanmasının en makbul yolu Türkiye'dir. Bunu da tüm devletler yakından bilmektedir. KKTC, yürekten bağlı olduğu anavatan Türkiye ile doğalgaz boru hattından denizin altından geçmek suretiyle doğalgazı bize ulaştırabilmek. Yarın veya daha sonrasında da bulunan bu doğalgazı da aynı boru hattından geri iadesini sağlayabilmektir. Bu artan ekonomik değerimiz, güçlenen yapımızla KKTC, artık dünya dili ile konuşmaya başlamıştır. Bu safhada iki ayrı devletli kuruluşa bizler hazırız. Güney Kıbrıs Rum Kesimi artık hayal kurmaktan vazgeçsin ve iki ayrı devletin bu ada üzerinde oluşacağını bilsin. Kıbrıs halkının da artık çoğunluğu iki devlet istemektedir.""Ülkemizde her saat başı üç sağlık çalışanından biri şiddet görüyor"Maalesef şuanda Türkiye'de her saat başı üç sağlık çalışanının şiddet gördüğünü işaret eden Sağlıkta Şiddete Son Derneği Başkanı Av. Ahmet Gürol Şağban, "Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere bütün yetkililere sesleniyorum. Derhal sağlıkta şiddet yasasının gündeme gelmesi gerekiyor. Bunu bütün sağlık çalışanları beklemektedir. Yapılan son araştırmaya göre Tıp Fakültesini tercih eden öğrencilerde oranladığımız zaman düşme olduğu tespit edilmiş. Başarılı olan öğrencilerin artık Tıp Fakültesini seçmediğini görmekteyiz. Bu gerçekten düşündürücü bir olaydır" ifadelerini kullandı.Kongre, 21 Ekim'de sona erecek. - KASTAMONU